Auch im Bottwartal Schweinefleisch ist in Kitas auf dem Rückzug

Keine Vorgaben in Sachen Schweinefleisch an Kitas macht das Land. Die Speisepläne seien Sache der Kitas und deren Träger, betont Isabel Kling, Pressesprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Das Land sei mit Programmen an Schulen und Kitas vertreten.

Fragen zum Essen sollten zwischen Kita-Leitung und Elternbeirat so geregelt werden, dass es nicht zu diskriminierenden, aber trotzdem noch wohlschmeckenden Speisen kommt, teilt Kristina Fabijancic-Müller, Sprecherin des Gemeindetages, mit. Meistens gebe es in den Kitas ein vegetarisches und ein Gericht mit Fleisch – so könnte man das Thema Schweinefleisch einfach klären.