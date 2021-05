Auch für Menschen aus dem Bottwartal In Auenstein entsteht ein neues Gesundheitszentrum

An zentraler Stelle, verkehrsgünstig gelegen soll bis Januar 2023 das neue „Gesundheitszentrum Ilsfeld-Auenstein“ entstehen – und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft zum regionalen Kreisimpfzentrum Heilbronn, direkt am Ortseingang von Auenstein an der Beilsteiner Straße. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt, der Baubeginn ist für den Spätsommer geplant, teilt die Gemeinde Ilsfeld in einer Pressemitteilung mit. Genutzt werden soll das Gesundheitszentrum später aber nicht nur von Ilsfeldern, sondern auch von Bürgern aus Beilstein, Oberstenfeld und dem restlichen Bottwartal. Denn: „Alle Ärzte und arztnahen Bereiche, die in das Gebäude einziehen, sind heute schon im Bottwartal beheimatet“, verrät Ilsfelds Bürgermeister Thomas Knödler auf Nachfrage. Mit einziehen wird auch die Diakoniestation Schozach-Bottwartal.