Auch durch Coronavirus Nivea-Hersteller spürt "verstärkten Gegenwind"

Im Übrigen gebe es keine Unterbrechungen in den Lieferketten, ergänzte De Loecker. Mitarbeiter in China und Italien arbeiteten im Home-Office. Als weitere Schutzmaßnahmen gegen das Virus hat der Konzern - wie andere Unternehmen auch - Reisen bis auf die nötigsten storniert und im März alle Konferenzen abgesagt. Die Bilanz 2019 wurde am Dienstag statt wie üblich in der Konzernzentrale vor Journalisten nur telefonisch vorgestellt.