Auch Aldi-Süd in Baden-Württemberg betroffen Cashew-Kerne wegen möglicher Verunreinigung zurückgerufen

Stuttgart - Bei Aldi-Süd sind verkaufte Cashew-Kerne wegen einer festgestellten Verunreinigung mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel zurückgerufen worden. In einem Einzelfall sei eine entsprechend verunreinigte „Kapsel“ in einer Packung gefunden worden, teilte die Märsch Importhandels-GmbH mit Sitz in Ulm am Dienstag mit. Die Warnung wurde auf dem Portal „lebensmittelwarnung.de“ veröffentlicht.