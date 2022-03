Attraktion für Kinder Comeback von Waldspielplatz denkbar

Früher war der Marbacher Waldspielplatz am Römersträßle ein attraktives Ausflugsziel für Familien. Kinder konnten sich an Seilbahn, Schaukel, Rutsche und Co. wunderbar die Zeit vertreiben. Doch das ist lange her. Inzwischen besteht das Gelände im Wesentlichen nur noch aus viel Wiese, einer Grillstelle und einem Balancierparcours. Die anderen Spielgeräte wurden nach und nach altersbedingt abgebaut. Wenn es nach dem Marbacher Gemeinderat geht, soll das aber kein Dauerzustand bleiben. Das Gremium hofft, dass die Anlage irgendwann wiederbelebt werden kann.