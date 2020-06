Attacke aus dem Internet Australien wird Ziel massiver Cyberangriffe

1. FC Heidenheim gegen Hamburger SV

Ein besonderes Duell für Familie Schnatterer

Der 1. FC Heidenheim kann im Duell mit dem Hamburger SV Platz drei erobern. Der Aufstieg in Liga eins ist an der Brenz zwar keine Pflicht, die große Chance ergreifen, will der Außenseiter dennoch. Nur der Vater von Kapitän Marc Schnatterer ist zwiegespalten.