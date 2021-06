ATP- und WTA-Tour Tennis: Qualifikantin Samsonowa überrascht in Berlin

Dennoch gab es einen deutschen Sieg. Der zweimalige French-Open-Gewinner Kevin Krawietz (Coburg) setzte sich im Finale der Doppelkonkurrenz mit seinem Partner Horia Tecau (Rumänien) 7:6 (7:4), 6:4 gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) und Hubert Hurkacz (Polen) durch.

WTA-Turniere

Im Finale von Berlin besiegte Samsonowa überraschend Belinda Bencic aus der Schweiz mit 1:6, 6:1, 6:3. Durch ihren ersten Turniersieg klettert Samsonowa in der Weltrangliste am Montag von Rang 106 auf 63. Mit ihrem Erfolg tritt sie die Nachfolge ihrer Landsfrau Dinara Safina an, die als bislang letzte Spielerin 2008 in Berlin gewann, damals noch auf Sand.

Bei der Premiere des Damen-Tennisturniers in Bad Homburg steht Andrea Petkovic im Achtelfinale. Die Darmstädterin gewann am Sonntag ihr Auftaktmatch gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 6:4. Wie Petkovic erreichte auch Tamara Korpatsch bei der mit 235 238 Dollar dotierten Veranstaltung die nächste Runde. Die 26 Jahre alte Hamburgerin rang Rebecca Peterson aus Schweden mit 7:5, 2:6, 7:6 (7:5) nieder.

Mona Barthel hingegen scheiterte gleich zum Auftakt. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor Patricia Maria Tig aus Rumänien mit 6:7 (4:7), 3:6. Mara Guth aus Usingen ist ebenfalls bereits raus. Sie verlor gegen Nadia Podoroska aus Argentinien 0:6, 3:6. Angelique Kerber, die in Berlin schon im Achtelfinale ausgeschieden war, startet erst an diesem Montag ins Turnier.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-73051/3