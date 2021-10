ATP-Turnier Tennis-Olympiasieger Zverev steht in Wien im Finale

Für Zverev geht es am Sonntag um seinen bereits fünften Titel in diesem Jahr nach Acapulco, Madrid, den Olympischen Spielen und Cincinnati. Die Steigerung im Spiel gegen Alcaraz im Vergleich zur bisherigen Wien-Woche war eklatant. "Das war das beste Match, das ich diese Woche gespielt habe. Ich hab die ganze Woche nicht so gut gespielt. Ich habe von der Grundlinie extreme Probleme gehabt, heute habe ich mich eineinhalb Stunden warm gemacht und endlich meinen Rhythmus gefunden. Ich hoffe, das bleibt auch für morgen so", sagte Zverev bei ServusTV.