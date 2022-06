ATP-Turnier in Halle Ottes Siegeszug geht weiter - Erfolg gegen Chatschanow

In Abwesenheit des verletzt fehlenden Alexander Zverev hat sich Otte längst in die Herzen der deutschen Tennis-Fans gespielt. Wie schon am Vortag beim Achtelfinalsieg gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili trieben die Zuschauer den Rheinländer auch in kritischen Phasen immer wieder nach vorne. So drehte er wie schon im Achtelfinale nach verlorenem ersten Satz doch noch die Partie.