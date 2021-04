ATP-Turnier Achtelfinal-Aus für Alexander Zverev in Monte Carlo

Affalterbacher wiederholt vor Gericht

Streit zweier Familien findet ein Ende

Die Bewohner einer Unterkunft in Affalterbach waren mehrfach so sehr in Streit geraten, dass die Angelegenheit vor dem Richter endete – so auch diesmal wieder. Doch ein Ende des Zwists ist in Sicht, eine der Parteien ist nach Niedersachsen gezogen.