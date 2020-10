Einen Monat nach US-Open-Drama Zverev zieht ins Endspiel des Tennis-Turniers von Köln ein

"Natürlich möchte ich alles dafür tun, dass ich dieses Finale gewinne", sagte Zverev. "Das hat nichts mit den US Open zu tun. Das hat nichts mit irgendwas anders zu tun." Einen guten Monat ist seine aufwühlende Fünf-Satz-Niederlage gegen den Österreicher Dominic Thiem im Endspiel der US Open her, die ihm noch immer "jeden Tag 20 bis 25 Mal" im Kopf herumspukt und auch nachts in seinen Träumen verfolgt, wie er erzählt hatte.