ATP-Tour Tennisprofi Gojowczyk siegt weiter: Halbfinal-Einzug in Metz

Zuletzt hatte Gojowczyk bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht und am Donnerstag in Metz den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6 (7:2) ausgeschaltet. Der Bayer hatte das Turnier in Metz 2017 gewonnen und seinen bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt.