ATP-Tennis in Köln Tennis-Doppel Mies und Krawietz verliert im Endspiel

"Es hat trotzdem Riesen-Spaß", sagte Mies: "Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wiederkommen und dann gewinnen werden." Krawietz richtete sich an seinen Kollegen und sagte: "Ich hätte das Ding gerne geholt in deiner Heimatstadt. Aber dann tun wir das nächstes Jahr mit Zuschauern." Am Sonntag waren insgesamt nur 250 Menschen in der Halle erlaubt, Spieler, Schiedsrichter, Betreuer und Orga-Team mitgerechnet. Immerhin saßen die Freundinnen von Krawietz und Mies sowie viele Verwandte des Kölners in einer Loge.