ATP Finals in London Zverev startet beim Saisonabschluss der besten Tennisprofis

Das Turnier findet in diesem Jahr letztmals in London statt, im kommenden Herbst ist dann erstmals Turin Gastgeber. "Turin und Italien sind grundsätzlich sehr sportbegeistert. Deshalb freue ich mich auf die kommende Austragung in Turin", sagte Zverev: "Doch London wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben."

© dpa-infocom, dpa:201115-99-343177/2