ATP Finals Erster Sieg für Doppel Krawietz/Mies in London

Das deutsche Davis-Cup-Doppel gewann in London gegen den Polen Lukasz Kubot und Marcelo Melo aus Brasilien mit 6:2, 7:6 (7:5) und feierte damit in London seinen ersten Sieg. Zum Auftakt hatten die beiden French-Open-Sieger knapp in drei Sätzen gegen Wesley Koolhof aus den Niederlanden und Nikola Mektic aus Kroatien verloren. Im vergangenen Jahr waren Krawietz und Mies in der Gruppenphase ausgeschieden. Am Donnerstag geht es gegen Rajeev Ram aus den USA und den Briten Joe Salisbury um das Weiterkommen.