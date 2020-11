Atommüll erreicht Hessen Castor-Behälter auf Kraftwerksgelände in Biblis angekommen

Der 600 Meter lange Zug mit sechs Castoren war am Dienstagabend im niedersächsischen Hafen Nordenham losgefahren. Auf der Strecke hatte es nach Polizeiangaben weder in Hessen noch in Niedersachsen Störungen gegeben. Die Castor-Transporte waren in der Vergangenheit oft von großen Protesten mit Blockaden der Gleise begleitet gewesen.