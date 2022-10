Atomkraft Absender: Kanzleramt - Richtlinienkompetenz per Brief

Berlin - Eigentlich wollte er seine Richtlinienkompetenz nicht in der Form durchsetzen, "dass ich jemandem einen Brief schreibe: Bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende". So jedenfalls hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf seiner Sommer-Pressekonferenz vor gut zwei Monaten noch gesagt. Aber im koalitionsinternen Streit über verlängerte Atomlaufzeiten ging nun doch ein Schreiben an die zuständigen Ministerien: Drei deutsche Atomkraftwerke sollen bis maximal Mitte April 2023 weiterlaufen können.