„Atemberaubender Unternehmergeist“ Auszeichnung für beflügelnden Laden

Die Taube zelebriert die Kunst, den Kunden auf überschaubaren 120 Quadratmetern Verkaufsfläche die große Welt der Literatur zu zeigen – von Mainstream über Lyrik bis zu aparter Buchkunst, etwa als Partnerbuchhandlung der Büchergilde Gutenberg. „Wir wollen Büchern die Chance geben, gesehen zu werden. Das macht jeden Tag anspruchsvoll und besonders“, sagt Schneider. „Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Tür hier aufschließe.“ Daran hat auch der Raum selbst einen bedeutenden Anteil: Die rund 700 Jahre alte spätgotische Wendelinskapelle mit ihren viereckigen maßwerkverzierten Chorfenstern und den freistehenden Gewölberippen hat eine ganz eigene Aura. Einst als Privatkapelle erbaut, gehört sie heute der Stadt. Die Taube ist dort Mieterin, zusammen mit einer Galerie. „Es ist ein kraftvoller, besonderer, spiritueller Ort“, fasst es der Buchhändler in Worte. Zwar ist’s im Winter einen Kittel kälter, im Sommer kann man nicht lüften, und Schaufenster gibt es auch keine. „Aber wenn morgens die Sonne durch das große Fenster strahlt, ist das magisch.“

„Der Einzelhandel hat eine Zukunft“, ist Markus Schneider sicher

In seinem Laden und dem Pendant, das Schneider in Waiblingen eröffnet hat, bildet er auch aus. „Weil es toll ist, wenn junge Leute ins Team kommen, die eine andere Sicht auf Literatur haben, frischen Wind und Ideen mitbringen“, sagt Schneider. „Und weil ich daran glaube, dass der Einzelhandel eine Zukunft hat und es auch noch Läden wie unseren geben wird, wenn ich mit 80 am Rollator durch Marbach wackle.“ Allerdings müssten die Geschäfte die Nachfolgeregelung in den Griff bekommen – ein Problem, das er als signifikanter einschätzt als das veränderte, Richtung Netz changierte Kundenverhalten.

Wenn Schneider und sein Team an diesem Dienstag mit Gästen die Übergabe des „EK Passion Star“-Awards feiern, wird sich der Laden in der Wendelinskapelle einmal mehr als das erweisen, was der „Täuberich“ an ihm schätzt: nicht allein als Arbeitsplatz, sondern als Lebensraumerweiterung.