Asylunterkünfte Flüchtlingsheim wird komplett wiederaufgebaut

Platz für mehr als 100 Menschen

Aktuell sind in dem Flüchtlingsheim am Bahnhof lediglich 50 von 84 Plätzen belegt. Das liege daran, dass in einem Gebäudeteil Sanierungsarbeiten erledigt werden, erläutert Andreas Fritz. Sind diese abgeschlossen und ist auch der vierte Flügel nach dem Wiederaufbau bezogen, können bis zu 112 Personen in der Unterkunft ein Dach über dem Kopf erhalten. „Wir erreichen damit wieder die Platzkapazität, die wir vor dem Brand 2019 hatten“, konstatiert Fritz. Die mobilen Wohneinheiten würden im Gegenzug abmontiert. Sie seien just an der Stelle platziert worden, an der einst der vierte Flügel gestanden hat und künftig auch wieder stehen soll.