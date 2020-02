Asylbewerber aus Pleidelsheim vor Gericht Brandschutz-Begehung endet vor dem Richter

Pleidelsheim - Hat ein 24-Jähriger im Mai einem Mitarbeiter des Landratsamts in der Gemeinschaftsunterkunft in Pleidelsheim den Mittelfinger gezeigt? Auf jeden Fall musste sich der Mann nun dazu vor dem Ludwigsburger Amtsgericht verantworten. Am Ende des Prozesses, bei dem unter anderem ein Pfarrer aussagte, sah es das Gericht nicht als erwiesen an, dass der Flüchtling mit beiden Händen den doppelten Mittelfinger gezeigt hat, als ihm bei einer Brandschutz-Begehung die Schlafmatratze weggenommen werden sollte. Das Verfahren wurde eingestellt.