Astronomie Zahlreiche Sternschnuppen über Deutschland

Wer das Maximum des Stromes am Samstagmorgen verpasst hat, dem bleiben dennoch Gelegenheiten für Wünsche. "Die Aktivität der Perseiden ist noch in den nächsten zwei Wochen da, natürlich mit der Zeit abnehmend", sagte Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. Es lohne sich nicht nur zum Maximum eines Stromes, in den Himmel zu blicken. Auch in den Tagen zuvor habe es schon einen deutlichen Anstieg der Aktivität der Perseiden gegeben.