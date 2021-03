Astrazeneca in der Kritik Es gibt Warnsignale nach der Impfung

Stuttgart - Die Verwirrung über den Nutzen und die Risiken der Impfungen mit Astrazeneca ist groß: Nach Deutschland und einer Reihe anderer Länder hat auch Schweden den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca ausgesetzt. Dagegen wird in etwa in Österreich an dem Vakzin festgehalten. Warum Experten in Deutschland teils unterschiedlicher Ansichten sind – und was der Impfstopp des Vakzins von Astrazeneca für die bundesweite Impfstrategie bedeutet, klären wir in dieser Übersicht.