Aston Martin präsentiert Formel-1-Auto Sebastian Vettel jetzt in Grün statt in Rot

Vettel soll Aston Martin siegfähig machen

Vettel 3.0. Nach sechs Jahren Red Bull (2009 bis 2014) und sechs Jahren Ferrari (2015 bis 2020) will der Routinier bei Aston Martin beweisen, dass noch immer Feuer in ihm brennt, dass er noch immer ein Team vorwärts bringen kann, dass noch immer Weltmeister-Blut in ihm fließt. Diese Attribute haben ihm die allermeisten Ferraristi und auch einige Experten in der vergangenen, sehr enttäuschenden Saison abgesprochen, in der Vettel in der WM auf Platz 13 eingeparkt hat. Als er von Red Bull zur Scuderia gekommen war, sahen viele in ihm einen Heilsbringer, weil sein Vorgänger Fernando Alonso das Ferrari-Pferdchen zwar zum Traben, aber nicht zum Galoppieren gebracht hatte. Nun ist Sebastian Vettel bei Neueinsteiger Aston Martin, der aus Racing Point hervorgegangen ist, in einer ähnlichen Position wie 2015. „Ich freue mich auf dieses neue Projekt“, sagte der Ex-Weltmeister, „hier hat es viele talentierte Leute und es herrscht ein großartiger Geist. Wenn wir unsere Leidenschaft teilen, werden gute Dinge daraus hervorgehen.“ Vor sechs Jahren klang seine Rede so: „Das ist eine sehr große Herausforderung, aber auch etwas sehr Schönes. Unser großes Ziel ist es, Schritt für Schritt nach vorn zu kommen, um hoffentlich bald ganz vorne mitzumischen.“