Asterix: Kämpfe im Comic-Imperium Mit „psychischer Gewalt“

Der Vater setzt die Tochter auf die Straße

Dabei ist doch am Ziel ihrer Wünsche. Lange Zeit mit Nebenrollen abgespeist, zieht sie im Hunderte Millionen Euro schweren Asterix-Imperium die Fäden. Es hat weltweit bereits 385 Millionen Comic-Alben verkauft, betreibt Merchandising, produziert Filme und Computerspiele, vergibt Lizenzen und unterhält Frankreichs zweitgrößten Vergnügungspark. Gegründet wurde das Imperium 1959. Der zeichnende Albert Uderzo und sein schreibender Kumpel René Goscinny hatten die zündende Idee, mit Geschichten über ein gallisches Dorf und zwei ungleiche Helden die Vorherrschaft amerikanischer Comics zu brechen. Asterix und Obelix waren geboren. Als Goscinny 18 Jahre und 23 Asterix-Hefte später bei einem medizinischen Belastungstest an Herzversagen starb, machte Uderzo allein weiter, übernahm auch das ihm nicht eben in die Wiege gelegte Texten. Die Asterix-Bände erschienen nun im eigenen Haus, den Éditions Albert René. Sylvie Uderzo stieg zur Generaldirektorin auf, führte zunehmend eigenständig die Geschäfte, bis 2007 heftige Kämpfe entbrannten und der Vater die Tochter auf die Straße setzte.