Asperg Lastwagen-Fahrer übersieht Stauende

Asperg - Nach einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf Höhe von Asperg und Ludwigsburg mit drei beteiligten Lastwagen sind auf der A81 in Richtung Heilbronn derzeit zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Nach Informationen der Polizei bemerkte ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlusstellen Ludwigsburg-Süd und -Nord ein Stauende zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auf. Die Wucht des Aufpralls hatte zur Folge, dass der vordere Lkw auf einen weiteren Lastwagen geschoben wurde. Bei dem Unfall ist nach ersten Angaben eine Person verletzt worden. Die Bergungsarbeiten dauern an.