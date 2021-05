Aspach unterliegt Elversberg Niederlage in letzter Minute

Großaspach - Dass die SG Sonnenhof Großaspach aufgrund der coronabedingt gefassten Beschlüsse über Auf- und Abstieg nicht mehr den Gang in die klassentiefere Oberliga befürchten muss, war dem Fußball-Regionalligist am Dienstagabend im Heimspiel gegen die SV Elversberg anzumerken. Das Team von Trainer Walter Thomae spielte von Beginn an frei auf, ließ den Ball durch die Reihen laufen, und war auch in der Abwehr lange unaufgeregt sattelfest. Und das gegen einen Gegner aus dem Saarland, der mit einer Serie von fünf Siegen in den Fautenhau reiste. Lange sah Großaspach sogar wie der Sieger aus. In der letzten Viertelstunde drehte der Gegner aber auf und traf in der 90. Minute doch noch zum aus seiner Sicht glücklichen 2:1-Sieg.