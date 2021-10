Aslan Kebab in Erdmannhausen Hoffnung auf ein kleines Wunder

Erdmannhausen - Wehmütig deutet Fatma Aslan auf ein Foto in ihrem Handy. Es zeigt sie und ihre Mitarbeiterinnen in ihrem Imbiss in Erdmannhausen – lächelnd in weißen Blusen und roten Schürzen. Der Anlass für den Schnappschuss war jedoch ein trauriger: es war der letzte Öffnungstag im Aslan Kebab am 31. Juli. Inzwischen ist in der Pflasterstraße im Ortskern ein anderer Dönerbetreiber eingezogen. Die Aslans sind nicht gerne gegangen.