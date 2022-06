Asien Militärjunta in Myanmar hofft wieder auf Touristen

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hatte im März erklärt, dass sich die humanitäre Krise in Myanmar inmitten der systematischen Brutalität des Militärs weiter ausweite. "Die Wirtschaft steht am Rande des Zusammenbruchs. Über 14,4 Millionen Menschen gelten jetzt als hilfsbedürftig", sagte sie und prognostizierte, dass die Nahrungsmittelknappheit in den kommenden Monaten stark zunehmen werde.

"Einige Ausländer müssen aus geschäftlichen Gründen kommen, aber es ist unmöglich, die Tourismusbranche in dieser Krise wiederzubeleben", sagte ein Manager eines großen Konzerns. "Die Junta will zeigen, dass Myanmar stabil wird, was nicht stimmt."