Aschesäule Vulkan Sinabung auf Sumatra ausgebrochen

Störche treffen Wasserbüffel

Nistangebot mit Weitblick

NatureLife-International und der Verein für Landschaftspflege und Naturschutz durch Beweidung im Bottwartal haben in der Nähe der Wasserbüffel-Weide einen Anreiz für Weißstörche geschaffen, sich in der Nähe der Rinder niederzulassen und Junge großzuziehen. Dort ist in den vergangenen Jahren ein Mosaik an ökologischen Nischen entstanden.