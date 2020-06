Artenvielfalt in der Murr Kleine Aale machen ihren Freischwimmer

Kurze Zeit später haben sich alle Mitstreiter um Philipp Eberle von den Murrer Angelfreunden versammelt. Auch Justin Guest, der beratende Biologe der Hegegemeinschaft, ist inzwischen da. Es kann losgehen. Aus einem Auto werden vier große Pappkartons ausgeladen. Dort warten die Tiere darauf, in ihre neue Heimat entlassen zu werden. In großen Plastikbeuteln drehen sie ihre Runden. In einem Fischzuchtbetrieb in Gersfeld in der Rhön wurden die Farmaale herangefüttert. Als sie in Murr in die kleinen grünen Eimer umgefüllt werden, sind die Fischfreunde ganz angetan von der Größe der Tiere. Zwischen zehn und 15 Zentimeter schlängeln sich im Wasser.