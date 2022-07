Arte-Dokus zu „Dirty Dancing“ Wie Patrick Swayze der Märchenprinz wurde

Die am Sonntag bei Arte zu sehende Doku „Die Zeit meines Lebens“ von Frank Zintner versucht nachzuzeichnen, wie „Dirty Dancing“ anfangs völlig unterschätzt, dann aber zum Kult wurde. 8,8 Millionen Menschen haben den Film alleine in Westdeutschland im Kino gesehen, und niemand weiß, wie viele Menschen sich später wie oft die Videokassette angesehen haben. Denn diese Schnulze mit Patrick Swayze und Jennifer Grey in den Hauptrollen brachte einen großen Heimkinoboom: Die Fans wollten ihn wieder und wieder sehen. Er funktionierte eher wie ein Popsong als wie ein Film. Das Schöne an „Die Zeit meines Lebens“: Zintner hat auch die DDR im Blick, erzählt, wie der Film im Osten zum Hit wurde, wo die Obrigkeit Hollywoods Schaffen ganz generell für Sabotage an der sozialistischen Moral hielt.