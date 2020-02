Arte-Doku über Robert Fisk Krieg aus erster Hand

Stuttgart - Mit eigenen Augen kommt man der Wahrheit am nächsten.“ So lautet einer der Leitsätze des in Beirut lebenden britischen Journalisten Robert Fisk. Er predigt das nicht nur, er lebt es auch, so wie ein anderes Credo: : „Man muss immer die Obrigkeit in Frage stellen“. Der für den „Independent“ schreibende Korrespondent blickt für den Westen unter anderem auf Israel, Syrien, Afghanistan– aber seine Geschichten decken sich selten mit dem, was westliche Regierungen als gesicherte Fakten über diese Länder verbreiten.