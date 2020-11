Arte-Doku über Leni Riefenstahl Triumph des Willens zum Diebstahl?

Die einstündige Arte-Doku „Leni Riefenstahl – Das Ende eines Mythos“ will aber nicht nur die tiefe Verstrickung der nach eigener Aussage völlig Unpolitischen in braune Ideologie und Machtpolitik nachzeichnen. Der Regisseur Michael Kloft möchte Riefenstahl künstlerisch herabstufen. Er sieht in ihr keine Innovatorin, sondern eine Plagiatorin, eine verschlagene Hochstaplerin, die sich fortwährend fremde Leistungen aneignete.