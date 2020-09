Arte-Doku über Katarina Witt Disney-Prinzessin aus dem Mauerstaat

Nie zuvor hatten die SED-Oberen eine so propere Ein-Frau-Charme-und-Leistungsoffensive zu bieten gehabt, und sie ließen sich gern mit ihr fotografieren. Die 1965 in Falkensee Geborene bekam dafür Chancen, Freiheiten und Möglichkeiten, die für andere DDR-Bürger undenkbar waren. Nach der Wende machte Witt einen zweite Riesenkarriere in den USA als Star einer Eisrevue, aber zuhause hinterließ sie auch viel böses Blut. Ehemalige Regimeopfer nahmen ihr übel, dass sie zum Unrecht von einst meist schwieg. Und auch wohlwollende Mitgliedern der einst unterdrückten Bürgerrechtsbewegung stehen bis heute die Haare zu Berge, wenn Witt mal wieder scheinbar unbedacht davon plaudert, dass man auch in der DDR Spaß haben konnte. Mancher glaubt, die einst am schärfsten geschliffene Kufe des Sozialismus sei im Herzen eine Regimefreundin geblieben.