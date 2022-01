Arte-Doku über Fantomas Fantomas, der Ahne des Jokers

Louis de Funès’ Erfolg wird ein Problem

Die Arte-Dokumentation „Fantomas gegen Louis de Funès“ von Dimitri Kourtchine will diesen gruseligen Ur-Fantomas unter jener späteren ulkigen Kinovariante hervorziehen, die ihn fast ganz unter sich begraben hat. Zwischen 1964 und 1966 drehte André Hunebelle drei locker-flockige Unterhaltungsfilme um den Verwandlungskünstler Fantomas: mit Jean Marais in einer Doppelrolle als Schurke hie wie als Journalist auf Spuren von Fantomas da – sowie mit Louis de Funès als glücklosem Polizisten. Von Anfang an waren launige Abenteuerspektakel geplant, aber auch dank dieser Reihe stieg Louis de Funès vom mittelprächtig erfolgreichen Spaßmacher zum Superstar auf. Im dritten und klamaukigsten Teil, „Fantomas bedroht die Welt“, stand er im Mittelpunkt. Und dem betagten Figurenerfinder Marcel Allain platzte der Kragen.