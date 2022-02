Arte-Doku „Rottet die Bestien aus!“ Die lange Geschichte des Völkermords

Auschwitz kam nicht aus dem Nichts

Pecks Dokumentarwerk ist eine späte Reaktion auf die Historikerdebatte der Achtziger, die, wie Peck („I am not your Negro“) tadelt, nur nach Osten schaute. Also fragte, ob man den Holocaust angesichts von Stalins Massenmorden wirklich einzigartig nennen dürfe. Peck will Auschwitz nicht verharmlosen, aber doch als konsequenten Auswuchs einer jahrhundertealten europäischer Ausrottungsmentalität zeigen. Selbst das aber ist wohl nur die obere Motivationsschicht.