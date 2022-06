Arte-Abend zum Automobil Die große Freiheit auf vier Rädern

Frauen waren früh am Steuer

Was den einen Beitrag des Abends mit dem anderen verbindet, mit der Doku „Tempo, Mut, Erfindungskraft – Frauen in der Geschichte des Autos“, ist das Aufgreifen einer Spottperspektive. Frauen und Autos passen ja laut Herrenwitz so wenig zusammen wie Sozialismus und Autos. Es bräuchte auf diese Dreistheit zwar keine Erwiderung mehr, aber der Film von Anna Schmidt möchte zeigen, wie gründlich der Männergeist die Geschichte des Automobils retuschiert hat. Schmidt ruft Pionierinnen der Autogeschichte auf, zeigt sie anders denn als Frau an der Seite von Erfinderleuchten und Fabrikpatriarchen. Bertha Benz war eine couragierte Anwältin der noch verfemten Kraftdroschke, Louise Sarazin machte in Frankreich das Auto hip, als die Deutschen noch auf das Pferd setzten, Sophie Opel zog die Marke erst groß.