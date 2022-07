Art Karlsruhe feiert ihre Rückkehr Wer Geld hat, bleibt der Messe treu

Polizeiwagen aus der Schrottpresse

Steve Uhlig ist zum ersten Mal dabei. Seit zehn Jahren betreibt er in Leipzig eine Galerie und will mit der Karlsruher Messe nun „den nächsten Schritt machen“. Er hat „Rocco und seine Brüder“ im Angebot, einen Künstler mit Team, das sich gern in der Illegalität bewegt und zum Beispiel geklaute Klamotten auf Bildwerken verarbeitet. Auch das wohl beliebteste Fotomotiv der Messe stammt von Rocco: ein Polizeiwagen, der in der Schrottpresse in ein eckiges Blechknäuel verwandelt wurde. 25 000 Euro soll er kosten. Die Chancen, so etwas in Karlsruhe zu verkaufen, sind allerdings gering.

Kehrt das breite Publikum überhaupt zurück?

Auch wenn die fantastischen Villen, die Carola Schapals malt, daran erinnern, dass Luxus und Überfluss nach wie vor sehr real sind, wird sich an diesem Wochenende in Karlsruhe zeigen, ob sich in diesen Zeiten Menschen entschließen, auch mal in Kunst zu investieren. Selbst wenn es reichlich Werke zu Einsteigerpreisen gibt, ist die Messe vorsichtig mit Prognosen, ob das breite Publikum überhaupt wie bisher nach Karlsruhe strömen wird.

So ist die Sorge doch sehr real, dass es mühsamer werden wird, Kunst im unteren und mittleren Segment zu verkaufen – auch wenn sie noch so fröhlich von einem unbeschwerten Leben zwischen Shopping, Café und Beach erzählen mag.

Feier des Weiblichen

Sonderschau

Mit dem Versprechen nach nackter Haut wird unter dem Titel „Eine Feier des Weiblichen in der Kunst“ die Sammlung Klocker vorgestellt.

Preise

Osmar Osten erhält den mit 5000 Euro dotierten Hans-Platschek-Preis für Kunst und Schrift. Die 15 000 Euro des vom Land und der Stadt Karlsruhe finanzierten Art-Karlsruhe-Preises gehen in den Ankauf einer besonders präsentierten Position. Die L-Bank vergibt zudem den Loth-Skulpturenpreis für einen der 24 Skulpturenplätze.

Info

Die Art Karlsruhe ist bis Sonntag täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Zwischen Hauptbahnhof und der City fahren kostenlose Shuttlebusse zur Messe Rheinstetten. adr