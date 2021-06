Art Basel nur digital Wichtigste Kunstmesse öffnet „Online-Rooms“

Stuttgart - Nichts war im Kunstbetrieb bisher so verlässlich wie der Messebetrieb. So wären an diesem Wochenende die Kunstsammler aus aller Welt nach Basel gekommen, gern auch im Privatjet. In diesem Jahr kann die führende Weltmesse des internationalen Kunstmarktes nicht im Juni ihre Türen öffnen, sondern wurde in den Herbst verschoben und soll vom 20. bis 26. September in Basel stattfinden. Wie die meisten Messen hat aber auch die Art Basel eine digitale Alternative konzipiert: Online-Viewing-Rooms (OVR) nennt sich das Angebot, das von Kunstexpertinnen und -experten in Mexiko, Hongkong und New York City kuratiert wurde. Während die VIPs, die auf der Art Basel immer in besonderer Weise hofiert werden, bereits Einblicke in die Online-Viewing-Rooms nehmen konnten, sind diese für das übrige Publikum von diesem Donnerstag um 14 Uhr bis Samstag um Mitternacht geöffnet.