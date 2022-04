Art Alarm – wie geht es weiter? Über Stuttgart nach Kuba

Kunst schauen und den Menschen in der und aus der Ukraine helfen? Das Schauwerk in Sindelfingen (Eschenbrünnlestraße 15, macht es möglich. An Ostern (Karfreitag geschlossen; Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils 11 bis 17 Uhr) ist der Eintritt in die Ausstellungen „Antony Gormley. Learning to Be“ und „Ortswechsel. Fotografie aus der Modernen Galerie – Saarbrücken“ kostenfrei. „Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher stattdessen um eine Spende für die Ukraine“, heißt es aus dem Schauwerk.

Im Schauwerk in Sindelfingen: Antony Gormley Foto: sw

Gesammelt wird für die Sindelfinger Initiative „Helfen statt Hamstern“, die Unterstützung für die Ukraine und Geflüchtete organisiert. Für einen zusätzlichen Anreiz ist gesorgt: Der gesammelte Betrag wird von der Stiftung The Schaufler Foundation, Trägerin des Museums, verdoppelt und an „Helfen statt Hamstern“ weitergegeben.

Denkmal oder Mahnmal?

Künstlerische Forschung ist seit den 1970er Jahren gängige Praxis. In Stuttgart ist der Württembergische Kunstverein (Kunstgebäude am Schlossplatz) erste Forschungs-Bühne. Aktuell mit dem Projekt „Edle Strecken und Kunstbauwerke. Zur Kontinuität einer fragwürdigen Mobilisierung – der Drackensteiner Hang als Mahnmal“.

Die Frage dahinter: Ist der Albaufstieg Denkmal der Ingenieurskunst oder Mahnmal der Propaganda Hitler-Deutschlands? Stef Stagel und Steffen Schlichter haben unter dem Namen ststs „recherchiert, fotografiert, gefilmt, formuliert und kompiliert“. Für eigene Erkundungen vor Ort haben Stagel und Schlichter den „ststs – Autowanderführer“ produziert. Zu erleben ist der ststs-Auftritt bis zum 1. Mai.