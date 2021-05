Art Alarm in Stuttgart gut gestartet Viel Interesse am Galerienrundgang

„Es geht voran“

Ein paar Schritte weiter im Galerienhaus nicht verpassen: der Auftritt von Claudia Thorban in Marko Schachers Raum für Kunst. Und noch drei Straßen weiter ist man schon am Rotebühlplatz – in der Galerie Strzelski und der Ausstellung „Es geht voran“ mit dem Künstlerkollektiv Aliza Arin. In der Kunst auf jeden Fall