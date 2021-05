Art Alarm in Stuttgart Die Kunst tritt an

Vanessa Henns Gala-Auftritt

Vanessa Henn lässt die Dinge lieber in der Schwebe. Ihre Schau „railings and failings“ in der Galerie Michael Sturm (Christophstraße 6) bringt sich selbst jedoch exakt auf den Punkt und entwickelt Kunsthallen-Qualität. Spätestens hier wird deutlich: Der Corona-Schock sitzt zwar auch bei den Privatgalerien tief, doch der Wunsch wie auch die Kraft, gerade jetzt deutlich zu machen, welche Energie eine Galerie für eine Künstlerin, für einen Künstler freisetzen kann, ist größer.

Die nach Draußen gingen

Werke von Vanessa Henn warten auf der Art Alarm-Tour noch einmal – in der Galerie Valentien (Gellertstraße 6). Dort hat der Berliner Kunstvermittler Hergen Wöbken die Schau „Come Back Stuttgart“ konzipiert. Zu sehen: Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die nach Draußen gingen.

45 Jahre Galerie Brigitte March

In Stuttgart ist das mit dem „Draußen“ eine schwierige Sache. Zumindest, wenn man wie Karin Abt-Straubinger in Möhringen Galeriearbeit macht oder wie Brigitte March in Weilimdorf. Nicht nur, aber auch zum Art Alarm lohnen sich beide Wege. Wartet Abt Art (Rembrandtstraße 18) mit dem stetig wachsenden Porträt-Zyklus von Ulrich Klieber auf, macht Brigitte March (Solitudestraße 154a) auch im 45. Jahr ihrer Galeriearbeit unmissverständlich klar, dass nach der Konzeptkunst der 1960er und 1970er Jahre eigentlich kaum noch etwas kommen konnte – außer auf klarem Kurs wie etwa im Schaffen von Yutaka Matsuzawa.

Motoren der Moderne

Ist Kunst nicht auch poetischer Gegenentwurf? In jedem Fall in dieser Ausstellung: „Vier Motoren der Moderne – Hölzel. Baumeister. Baum. Fleischmann.“ in der Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz). Zurück schauen, um nach vorne zu blicken – mit Künstlern dieses Formats gelingt solches.

Ist da nicht auch Raum für den „homme engagé“, für den Holzschneider und Maler HAP Grieshaber? Die Galerie Andreas Henn (Wagenburgstraße 4) hält zur Themen-Trilogie „Passion Osterritt Baumblüte“ eine feine Auswahl seiner Werke bereit.

Die Kunst tritt an

Was jetzt noch fehlt? Ein aktuell gültiger negativer Corona-Test als Eintritt in das Kunst-Panorama Art Alarm. Das Signal ist da und es ist wichtig: Stuttgart tritt an – mit Kunst, mit Offenheit, mit Stimmenvielfalt.