Armut im Alter Armutsgefahr steigt besonders bei Generation 65 plus

Wiesbaden - Ältere Menschen in Deutschland sind zunehmend von Armut bedroht. Der Anstieg der Armutsgefährdungsquote seit dem Jahr 2005 sei in der Gruppe ab 65 Jahren am größten gewesen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Der Zuwachs betrug demnach 4,7 Punkte.