„Die Sendung mit der Maus“ Armin Maiwald wird 80 Jahre alt

Armin Maiwaldist seit bald mehr als 50 Jahren „der von der Maus“: Miterfinder der ARD-Sendung. Stimme der Sachgeschichten. Auf dem Bildschirm so selbstverständlich neben der Maus wie der kleine blaue Elefant. Unermüdlich beantwortet­ sein Bass Fragen von Kindern, die ihn pro Woche 2000-fach erreichen: „Wer malt die Streifen in die Zahnpasta?“, „Warum kräuselt sich eine Geschenkschleife­, wenn man sie an einer Schere entlangzieht?“ und „Woher weiß die Kopfschmerztablette, dass sie in den Kopf soll, wo ich sie doch erst in den Magen­ schlucke?“