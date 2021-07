Armin Laschet in der Liederhalle Klimaaktivisten zeigen Armin Laschet die rote Karte

„Die Klimakrise ist schon da“

Fritz Herkenhoff von Fridays4Future bemängelt Laschets Bilanz als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Die ist schlicht „katastrophal, was das Thema Klimagerechtigkeit angeht“, findet der 19-Jährige und verweist auf das dortige Klimaschutzgesetz. Das schreibt zwar das Ziel fest, das Land bis 2045 klimaneutral zu machen und damit fünf Jahre früher als bisher geplant. Es sieht aber auch einen Mindestabstand von 1000 Metern von Windenergieanlagen zu Wohnbebauungen vor. Damit werde nicht nur der Ausbau der Windenergie komplett ausgebremst, so die Kritik. „Die Klimakrise ist schon da“, das zeigten die Hitzewellen in Kanada: „Das ist erst der Anfang. Diese schockierenden Ereignisse werden auch zu unserem Alltag gehören“, warnt der junge Mann. „Von einer lebenswerten Zukunft für die Jugend kann da keine Rede mehr sein.“