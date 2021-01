ARD zeigt Ferdinand von Schirachs „Feinde“ Wann darf ein Polizist foltern?

Was diesen Abend zum Projekt, zum Experiment für den Zuschauer macht? Es gibt keineswegs nur eine Verfilmung der dramatischen Entführung der zwölfjährigen Lisa, sondern es gibt zwei Filme. Der eine unter dem Titel „Gegen die Zeit“ zeigt die Perspektive des Ermittlers Peter Nadler, der zweite („Das Geständnis“) die Sicht des Strafverteidigers Konrad Biegler. Beide Filme haben mit 90 Minuten komplette „Tatort“-Länge – und der Zuschauer selbst kann sich entscheiden, ob er um 20.15 Uhr in der ARD die Geschichte des Polizisten oder parallel in den Dritten die Geschichte des Verteidigers sehen will.

Hochspannende Psychologie

Doch egal, wie er sich zum Start entscheidet: Die Filme sind derart spannend und dicht erzählt, dass es, so unsere Prognose, kaum jemand bei einem Film belassen wird. Kein Problem: Nach Ende der ersten Version folgt sowohl im Ersten als auch im Dritten die jeweils andere Sicht der Dinge, so dass man schließlich nach drei Stunden geradezu beispielhaft alle Argumente für oder gegen die Sache auf dem Tisch hat – und für sich entscheiden kann, ob das abschließende Urteil der Strafkammer nun gerecht ist oder nicht.

Das ganze Konstrukt könnte natürlich furchtbar bemüht und volkspädagogisch wirken, wären da nicht hervorragende Drehbücher und wäre da nicht eine ganz herausragende Regie: Nils Willbrandt ist seit Jahr und Tag mit vielen „Tatort“- und „Polizeiruf“-Wassern gewaschen. Was er aber hier liefert, geht weit über das übliche „Tatort“-Niveau hinaus. Insbesondere „Gegen die Zeit“ besticht durch ruhige, nüchterne, ganz auf die Psychologie der Figuren konzentrierte Erzählweise. Dagegen leistet sich „Das Geständnis“ beim Blick auf den Strafverteidiger-Alltag ein paar mehr Menscheleien. Aber letztlich ist das Ziel auch ganz klar: Im ersten Film geht es ganz allein und fokussiert um den schmerzhaft nüchternen Druck der Ereignisse auf die Psyche des Ermittlers Nadler. Der zweite Film kümmert sich aber auch um die Persönlichkeit Konrad Bieglers, seinen Alltag, um deutlich zu machen, woher sein scharfer Sinn für die Regeln und Grenzen des Rechtsstreites kommt.

Der zweite Film bringt wirklich eine zweite Sicht

Vorzüglich die Besetzung der beiden Hauptrollen: Bjarne Mädel wird als Peter Nadler endgültig zum großen Charakterdarsteller des deutschen Fernsehens. Und Klaus Maria Brandauer zeigt als Konrad Biegler alle Potenziale seines Spiels, ohne den Respekt vor dem Gesamtprojekt zu verlieren. Eindrucksvoll!

Nein, die beiden „Feinde“-Stücke sind keineswegs Actionfilme, sondern über weite Strecken Kammerspiele; allein der Gerichtsprozess nimmt in beiden Fällen rund 40 Minuten ein. „Gegen die Zeit“ und „Das Geständnis“ sind darüber hinaus eng miteinander verzahnt; es gibt längere Passagen, die in beiden Filmen gleich sind. Trotzdem werden wirklich „zwei Geschichten“ erzählt, obwohl es doch eigentlich nur eine Geschichte ist. Obwohl man also beim zweiten Mal vieles wiedererkennt, schaut man doch fasziniert bis zum Schluss hin: Manche Details sind neu, manche Stimmung ist anders. Manchmal, vor allem im Gerichtssaal, gibt es eine andere Kameraperspektive, und schon wird aus dem eitlen, selbstgefälligen Anwalt, der einen aufrechten Polizisten unter Druck setzen will, plötzlich ein engagierter Jurist, der sich schlicht um die Unversehrtheit seines Mandanten sorgt.

So wird dieser Fernsehabend nicht nur vom Thema, sondern auch vom Filmischen her ein Ereignis. Es sollte uns wundern, wenn nicht auch die Jurys der Grimme-Preise dies so einschätzen werden.

Ein Thema, zwei Filme, viele Sendetermine

Termine



In welcher Reihenfolge soll man die Filme sehen? Unsere Empfehlung: Schauen Sie im Ersten. Also Sonntag, 20.15 Uhr, „Gegen die Zeit“.

Um 21.45 Uhr folgt leider keineswegs gleich Film Nummer zwei, sondern das öffentlich-rechtliche Fernsehen bringt erst einmal wieder das scheinbar unumgängliche Erklärstück: Die 30-minütige Doku „Recht oder Gerechtigkeit“ ist leider der mit Abstand schwächste Teil des Abends. Um 22.30 Uhr

folgt dann endlich unnötig spät „Das Geständnis“.



Alternative



Alle Dritten senden die Filme ab 20.15 Uhr in umgekehrter Reihenfolge. Außerdem steht „Feinde“ natürlich in der ARD-Mediathek zur Verfügung – nebst einer dritten Variante namens „Der Prozess“, die aber nur 45 Minuten lang ist.