ARD-Wahlarena mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Dreimal kommt Laschet unter Druck

Die Frage eines Homosexuellen wird an Spahn delegiert

Mehrere Antworten fielen eher in die Kategorie ausweichend oder vage. In der Frage des Blutspendens von Homosexuellen – es ist verboten – verwies Laschet auf seinen gegen Diskriminierung stark engagierten Parteifreund Jens Spahn, der da eine Lösung finden müsse („Ich kann da nichts aus dem Ärmel schütteln“). Bei der Entwicklungshilfe sagte er zu, dass man am Erreichen des seit Jahren gesteckten Zieles von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für ärmere Länder „arbeiten“ werde, und bei der Frage nach einem bundesweiten Anti-Diskriminierungsgesetz, und ob er das durchsetzen wolle, fiel die Antwort auch zweideutig aus. Ja, man habe ja schon eine Antidiskriminierungsstelle beim Bund und es sei zu fragen, ob man die Bemühungen gegen den Rassismus bündele und was man in ein solches Gesetz reinschreiben könnte. Jedenfalls könne die Antidiskriminierungsstelle „eine Stärkung vertragen“.

Ein Versprechen für den Schweinezüchter

Einem Schweinezüchter sagte Laschet zu, dass er die bäuerliche Landwirtschaft erhalten wolle, einem Anwalt mit türkischem Hintergrund, der nach seiner Migrationspolitik fragte, sagte er klipp und klar ins Gesicht: „Ich bin auch Euer Bundeskanzler!“ Und einem von der Flutkatastrophe im Ahrtal Betroffenen, der sich „im Stich gelassen“ fühlt, sagte er zu, dass jedes Haus und jedes Dorf wieder aufgebaut werde.

Eine 17-Jährige geht ihn in der Klimafrage an

Nur dreimal hat es in der weitgehend harmonischen Sendung heftig geknistert zwischen Publikum und Politiker. Einmal in der Klimafrage, als eine 17-jährige Aktivistin von Fridays for Future dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen eine „katastrophale Klimapolitik“ in seinem eigenen Land vorwarf – Stichworte waren die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 im Jahr 2020 und die Räumung des Hambacher Forstes. Da ist Laschet dann etwas emotional geworden und verwies darauf, dass er dies alles von der rot-grünen Vorgängerregierung in Düsseldorf geerbt habe, wegen der seien 3900 Hektar des 4000 Hektar umfassenden Hambacher Forsts weg: „Meine Regierung hat den Hambacher Forst gerettet, die anderen wollten ihn roden.“ Etwas unkonkret fiel aber seine Antwort aus auf die Frage, wie denn ein mögliches 100-Tage-Sofortprogramm für den Klimaschutz aussehen könnte. Schnellere Genehmigungsverfahren etwa für neue Bahnstrecken oder Stromtrassen war da die Antwort, im übrigen müsse man „parteiübergreifend“ mehr Tempo in den Klimaschutz bringen.

Laschet war mal Frauenminister

Nicht konfliktfrei war auch die Debatte einer Zuschauerin mit Laschet, die danach fragte, ob er denn das Recht auf einen Platz im Frauenhaus als Kanzler durchsetzen werde. Laschet führte daraufhin aus, dass er ja selbst mal Frauenminister gewesen sei und viele Frauenhäuser besucht habe und das Nordrhein-Westfalen das „dichteste Netz“ an Frauenhäusern in der Republik habe, worauf die Fragende ihm das Wort abschnitt: „Wenn Sie Kanzler sind, geht es nicht um Nordrhein-Westfalen. Ich möchte wissen, was macht der Laschet auf Bundesebene?“ Auch hier fiel die Antwort eher vage aus, er wolle den NRW-Standard bundesweit, so Laschet, was den Rechtsanspruch anbelange, „da müssen wir mal sehen“.

Warum treten Sie nicht zurück?

Der dritte und letzte Affront eines Zuschauers ging den Kandidaten direkt an: „Die jüngsten Umfragen zeigen doch, dass die Menschen in Deutschland Sie nicht als Kanzler haben möchten“, sagte da ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, und ob er deshalb nicht lieber zurücktreten wolle. Laschet steckte das weg und konterte, er schlage vor, dass man über diese Frage die Menschen bei der Bundestagswahl am 26. September entscheiden lasse. „Demokratie heißt nicht, dass man jeder Stimmung nachgibt.“