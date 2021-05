ARD-Talkshows Anne Will und Co. gehen Anfang Juni in die Sommerpause

München/Berlin - Die große ARD-Talkshows gehen in ihre Sommerpausen, bevor am 11. Juni die nachgeholte Fußball-EM beginnt. Den Anfang macht der Sonntagstalk „Anne Will“, die Moderatorin ist am 6. Juni zum letzten Mal zu sehen, dann wird es wie bereits 2020 elf Sonntage ohne Will geben.