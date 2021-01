ARD-Talkshow „Hart aber fair“ Jagen die Regierenden den falschen Feind?

So muss Malu Dreyer als einzige Politikerin der Runde die Regierenden gegen die Vorhaltung verteidigen, die Lage eindimensional zu betrachten: „Das ist zu banal, wie das hier dargestellt wird“, gibt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zurück. Es sei falsch, „dass wir immer nur auf diesen Inzidenzwert schauen“. Die Beschlüsse würden auch nicht nach der Vorgabe eines Wissenschaftlers getroffen. „Leute, wir überlegen uns immer wieder, was wir tun.“ Es sei ein Abwägen, und natürlich gebe es viele Zweifel, aber irgendwann müsse entschieden werden.

Was ist ein gefährlicher Kontakt?

Somit könnte Alexander Kekulé, namhafter Virologe aus Halle in Sachsen-Anhalt, den souveränen Sachaufklärer geben, doch verliert er sich in einer Vielzahl kurzatmiger Anmerkungen, ohne eine klare Richtung erkennen zu lassen. Manches irritiert. Zum Beispiel spricht er sich für „andere Möglichkeiten“ aus, um die Infektionslage einzugrenzen: ein „privates Meldesystem“ in Form einer App, mit dem man sich in Restaurants oder an anderen Veranstaltungsorten registrieren kann. Da sei noch „sehr viel Luft“, sagt er. Allerdings gilt dies auch für seine Ideen.

Die Coronaviren würden uns noch eine Zeit lang plagen – dies sei kein Grund, „eine ganze Nation runterzufahren“, meint Kekulé. Wesentliches Bestreben müsse es vielmehr sein, gefährliche Kontakte zu unterbrechen, doch sei es dem RKI „bisher nicht gelungen zu sagen, was ein gefährlicher Kontakt ist“. Es sei auch nicht klar, inwieweit man sich trotz der Masken im beruflichen Umfeld infiziert. So nehme die Politik viele Maßnahmen vor, „für die es keine Begründung gibt“. Es sei „das berühmte Navigieren im Nebel“.

Corona-Leugner werden auch behandelt

Auch bei dem in weiten Teilen der Republik verordneten 15-Kilometer-Radius um den Wohnort würden die Regierenden nicht erläutern, was er bewirken solle, klagt Kekulé. Generell fehlt ihm eine „Begründungskultur“. Hinter den Kulissen, so plaudert der Virologe aus dem Nähkästchen, wird zwischen Fachleuten und Politik „auch nicht im Detail diskutiert“.

Cihan Celik, Lungenfacharzt auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt, fällt aus dem Rahmen. Denn er hat Covid-19 überstanden. So ist er in doppelter Hinsicht ein Experte – aber einer mit einer ganz eigenen Sicht auf die Kontroversen. Eindrücklich bringt er seine Abneigung über tanzende Corona-Leugner („Ein bisschen Sars muss sein“) zum Ausdruck – um trotzdem zu versichern, dass sie als infizierte Intensivpatienten genauso beatmet würden wie alle anderen auch.