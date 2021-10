ARD-Talkshow „Hart aber fair“ Heizen, Sprit, Lebensmittel: Dieser Winter wird teuer

Köln - Es geht aufwärts in Deutschland – und das vor allem bei den Preisen. Wo man hinschaut wird alles teurer, der Strom, das Gas, die Lebensmittel. Eine Inflation so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr, sie liegt bei 4,1 Prozent. „Das Leben ist schön in Deutschland, wenn man es sich nur leisten könnte“, frozelt Moderator Frank Plasberg am Montagabend bei „Hart aber fair“ und legt mit dem Aufreger Nummer eins nach. Der Benzinpreis sei aktuell über die magische Marke von zwei Euro geklettert – und das nicht nur an Autobahntankstellen. Für viele Pendler mehr als nur eine Zumutung, Mobilität geht ins Geld, die Tankstellenrechnungen tun weh.